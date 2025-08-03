Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Еврейской АО, произошла утечка

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цистерны с топливом сошли с рельсов на станции Ин (Еврейская автономная область) Дальневосточной железной дороги, пострадавших нет, произошла утечка топлива, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте в воскресенье.

"По данным следствия, 2 августа около 17:35 местного времени (...) на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино", - говорится в сообщении.

В результате произошла утечка перевозимого корабельного топлива. Ущерб превысил 1 млн рублей.