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Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Еврейской АО, произошла утечка

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цистерны с топливом сошли с рельсов на станции Ин (Еврейская автономная область) Дальневосточной железной дороги, пострадавших нет, произошла утечка топлива, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте в воскресенье.

"По данным следствия, 2 августа около 17:35 местного времени (...) на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино", - говорится в сообщении.

В результате произошла утечка перевозимого корабельного топлива. Ущерб превысил 1 млн рублей.

ЕАО топливо цистерны сход с рельсов
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