Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по аэропорту Тель-Авива

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Хуситы заявили, что запустили во вторник из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

"Силы хуситов провели военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении представителя движения генерала Яхьи Сари, опубликованном хуситами в соцсети X.

Хуситы утверждают, что операция прошла успешно.

В свою очередь, израильская сторона сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила запущенную с территории Йемена ракету.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.