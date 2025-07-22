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Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по аэропорту Тель-Авива

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Хуситы заявили, что запустили во вторник из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

"Силы хуситов провели военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении представителя движения генерала Яхьи Сари, опубликованном хуситами в соцсети X.

Хуситы утверждают, что операция прошла успешно.

В свою очередь, израильская сторона сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила запущенную с территории Йемена ракету.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йемен Тель-Авив
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