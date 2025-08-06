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Осужденной в Молдавии на семь лет главе Гагаузии назначили штраф в $2,4 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Осужденная на семь лет лишения свободы башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул должна выплатить штраф, у нее конфисковано имущество, изъятое при обысках, сообщила в среду Антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению, по решению суда у Гуцул и бывшего секретаря партии "Шор" Светланы Попан конфисковано имущество и наличные средства, изъятые при обысках. Суд постановил конфисковать в пользу государства 5,8 млн леев (более $343 тыс.) наличными и два мобильных телефона, изъятые в ходе обысков.

По решению суда Гуцул должна выплатить в бюджет 40,9 млн леев ($2,42 млн). Попан должна выплатить в бюджет 9,7 млн леев ($570 тыс.).

Обе лишены права заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью в политических партиях и быть их членами сроком на пять лет.

Во вторник суд сектора Буюкань Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюремного заключения, Попан - к шести годам тюрьмы. Они обвинялись в соучастии в незаконном финансировании партии на выборах.

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Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали "в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы". Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около $2,5 млн).

Гуцул и Попан не признали своей вины. Гуцул заявила в своем заключительном слове, что "в жизни не нарушала ни одного закона".

Обеих взяли под арест в зале суда. До этого на протяжении нескольких месяцев он находились под домашним арестом. Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Это дело еще рассматривается судом.

Молдавия Гагаузия Евгения Гуцул Светлана Попан
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