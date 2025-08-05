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Глава Гагаузии назвала вынесенный ей приговор политической расправой

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул назвала политической расправой приговор, вынесенный ей во вторник судом в Кишиневе.

"Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху, которая не имеет ничего общего с правосудием. Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне - это приговор всей демократической системе Молдавии. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти. Это предупреждение всей оппозиции: "Пойдешь против режима - получишь тюрьму, конфискацию имущества, разрушенную жизнь", - заявила глава автономии после вынесения ей приговора.

Заявление Гуцул, опубликованное в социальных сетях, было передано через адвокатов.

Во вторник главу Гагаузии приговорили к семи годам тюремного заключения в тюрьме полузакрытого типа.

По ее словам, "режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными". "В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах - фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Все это делается для одной цели - удержать власть любой ценой. Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье! Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости", - отметила Гуцул.

Она также сообщила, что адвокаты оспорят решение суда в вышестоящей инстанции - в Апелляционной палате Кишинева.

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По этому же делу к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан. Инкриминируемые им деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Евгения Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали "в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы". Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около 2,5 млн. долларов).

Гуцул и Попан не признали своей вины. Гуцул заявила в своем заключительном слове, что она "в жизни не нарушала ни одного закона".

Обе женщины были взяты под арест в зале суда. Содержание в тюрьме полузакрытого типа означает, что подсудимые могут свободно работать как на территории тюремного заведения, так и за его пределами, но под присмотром охранников.

Молдавия Гагаузия Евгения Гуцул
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