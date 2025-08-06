Парламент Гагаузии отказался признать приговор Евгении Гуцул

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Парламент Гагаузской автономии Молдавии (Народное собрание - НСГ) отказался признавать приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Внеочередное заседание НСГ в присутствии 25 депутатов из 35 единогласно приняло резолюцию, в которой говорится, что "Гуцул остается легитимным башканом автономии".

"НСГ расценивает приговор и все предшествующие действия центральных властей Республики Молдова по отношению к башкану как прямую атаку на особый правовой статус Гагаузии, гарантированный Конституцией и законом об особом правовом статусе Гагаузии. Эти действия направлены на ликвидацию автономии и подавление воли населения", - говорится в документе.

НСГ возлагает ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом на центральные власти Молдавии.

Народное собрание возложило руководство автономией на первого заместителя председателя исполкома Илью Узун. Ему рекомендовано пресекать попытки центральных властей вмешиваться в деятельность органов власти автономии.

НСГ также поручило исполкому оказывать юридическую и гуманитарную поддержку Гуцул и ее семье.

Врио башкана автономии Узун сказал, что правящая в Молдове партия PAS "целенаправленно обезглавила автономию", чтобы спровоцировать досрочные выборы башкана".

Он считает, что в сложившейся ситуации автономия должна искать поддержку у международных структур, чтобы "отстаивать принципы демократии".

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам заключения в тюрьме полузакрытого типа, а бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан - к шести годам. Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации. Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около 2,5 млн долларов).

Гуцул и Попан не признали своей вины. Гуцул заявила в своем заключительном слове, что она "в жизни не нарушала ни одного закона".

Гуцул и Попан отрицали вину в течение всего судебного процесса, который длился 1 год и 3 месяца, однако суд признал доказательства убедительными. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Содержание в тюрьме полузакрытого типа означает, что подсудимые могут свободно работать как на территории тюремного заведения, так и за его пределами, но под присмотром охранников.