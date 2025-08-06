Поиск

Парламент Гагаузии отказался признать приговор Евгении Гуцул

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Парламент Гагаузской автономии Молдавии (Народное собрание - НСГ) отказался признавать приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Внеочередное заседание НСГ в присутствии 25 депутатов из 35 единогласно приняло резолюцию, в которой говорится, что "Гуцул остается легитимным башканом автономии".

"НСГ расценивает приговор и все предшествующие действия центральных властей Республики Молдова по отношению к башкану как прямую атаку на особый правовой статус Гагаузии, гарантированный Конституцией и законом об особом правовом статусе Гагаузии. Эти действия направлены на ликвидацию автономии и подавление воли населения", - говорится в документе.

НСГ возлагает ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом на центральные власти Молдавии.

Народное собрание возложило руководство автономией на первого заместителя председателя исполкома Илью Узун. Ему рекомендовано пресекать попытки центральных властей вмешиваться в деятельность органов власти автономии.

НСГ также поручило исполкому оказывать юридическую и гуманитарную поддержку Гуцул и ее семье.

Врио башкана автономии Узун сказал, что правящая в Молдове партия PAS "целенаправленно обезглавила автономию", чтобы спровоцировать досрочные выборы башкана".

Он считает, что в сложившейся ситуации автономия должна искать поддержку у международных структур, чтобы "отстаивать принципы демократии".

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам заключения в тюрьме полузакрытого типа, а бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан - к шести годам. Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации. Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около 2,5 млн долларов).

Гуцул и Попан не признали своей вины. Гуцул заявила в своем заключительном слове, что она "в жизни не нарушала ни одного закона".

Гуцул и Попан отрицали вину в течение всего судебного процесса, который длился 1 год и 3 месяца, однако суд признал доказательства убедительными. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Содержание в тюрьме полузакрытого типа означает, что подсудимые могут свободно работать как на территории тюремного заведения, так и за его пределами, но под присмотром охранников.

Кишинев Молдавия Светлана Попан Илья Узун Комрат Евгения Гуцул Гагаузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Что случилось этой ночью: среда, 6 августа

Президент США в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });