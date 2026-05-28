Суд в Молдавии подтвердил приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Кишинева оставила в четверг в силе решение суда первой инстанции, которым башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы.

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года при регистрации на рейс на Стамбул. Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, глава Гагаузии на тот момент проходила по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находилось на завершающей стадии: дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным".

Глава Гагаузии 5 августа 2025 года была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в незаконном финансировании политической партии. Ее взяли под стражу прямо в зале суда и доставили в тюремное учреждение №13 в Кишинёве.

Согласно обвинению, Гуцул в период с 2019 по 2022 год активно участвовала в незаконной доставке денег из Москвы как воздушным, так и наземным путём. Эти средства использовались для продвижения запрещённой в стране партии "Шор" и не проходили официального учёта. Кроме того, Гуцул обвиняется в том, что, будучи ответственной за проверку, подтверждение списков и выплату участникам протестов, организованных партией "Шор", получила от преступной группы почти 43 млн леев.

Суд лишил Гуцул права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,5 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Глава Гагаузии категорически отвергла все обвинения и заявила, что она стала "жертвой политического преследования со стороны властей".