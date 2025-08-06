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Эстония планирует установить водные заграждения на пограничной с Россией реке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны планирует установить водные заграждения на реке Нарва вдоль российской границы, сообщил в среду портал телерадиокомпании ERR.

"Если наземная граница у нас с точки зрения инфраструктуры будет к концу 2025 года готова, за исключением некоторых работ, то вот узкие реки или озере Теплое (Чудско-Псковский озерный комплекс - ИФ), где для преодоления нет никаких особых преград, сегодня уязвимы. Поэтому, если создать преграду, мы успеем среагировать, если случится инцидент", - сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Подобные заграждения используются в Америке для борьбы с проникновением нелегальных мигрантов. Нечто похожее хочет протестировать и пограничная служба Эстонии на участке протяженностью в полтора километра, отмечает портал.

Закупки плавучих заграждений начнутся в ближайшие месяцы, а испытания состоятся в следующем году.

Стоимость пилотного проекта - около 1 млн евро. Протяженность речной и озерной границы Эстонии и России составляет почти 200 км.

Эстония Нарва
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