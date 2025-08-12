Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - У Эстонии пока нет оснований для закрытия границы с Россией, но и облегчать ее пересечение не намерены, заявил канцлер министерства внутренних дел Тармо Миилитс (Tarmo Miilits).

"Министерство внутренних дел Эстонии ежедневно и внимательно следит за ситуацией на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа (все три действующих эстонских пункта пересечения границы - ИФ). Если бы Россия использовала здесь миграционное давление в качестве оружия гибридной войны, (...) то мы были бы готовы закрыть наши пункты пропуска. Пока для этого нет никаких оснований", - приводит во вторник его слова портал телерадиокомпании ERR.

Объясняя многочасовые очереди на прохождение границы на российскую сторону, он напомнил, что Финляндия закрыла все свои пункты пропуска на границе с Россией.

В настоящее время 8% пересекающих границу в Нарве являются гражданами Финляндии. Это почти 30 000 человек, учитывая, что за первые семь месяцев этого года через пункт пропуска прошло 370 558 человек, пояснил канцлер МВД.

Кроме того, после того, как самолеты Евросоюза перестали летать в Россию, многим стало дешевле вернуться домой через эстонские пограничные пункты, что также сказывается на длине очередей.