Пентагон получил возможность возвращать в арсеналы США уже выделенное для Киева оружие

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби составил меморандум, который дает Пентагону полномочия возвращать на американские склады вооружения, которые предназначались Украине, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Меморандум дает Минобороны право забирать назад оружие, предусмотренное для Украины. Этот шаг подрывает заверения президента США Дональда Трампа, что США стараются дать Украине нужное ей", - заявил один из источников, ознакомившийся с документом.

Однако, пояснили источники, по-видимому, Пентагон пока не прекращал поставки каких-либо вооружений Украине.

В то же время собеседники телеканала заявили, что неясно, получит ли Киев в рамках новой политики Пентагона оружие, которое предусматривает Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI): по ней американская администрация не поставляет уже имеющееся на складах оружие, а закупает новое вооружение.

В июле стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет решил приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине, при этом он опирался на данные Колби. Впоследствии, отмечает CNN, Трамп отменил такое решение.

При этом в категории вооружений, которые, по информации Колби, могут быть в дефиците для военных США, значились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и другое оружие. В результате в июле Хегсет ставил на паузу передачу Киеву десятков таких ракет.

Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США тогда дали Германия и несколько скандинавских стран.

Источники добавили, что Пентагон работает с НАТО над развитием системы по продаже европейцам оружия, которое потом может пойти на Украину. Предусматривается создание банковского счета НАТО, куда поступят эти средства. Изначально планируется инвестировать в проект $10 млрд. Киев должен будет передавать НАТО список желаемого вооружения, а главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич решать, имеет ли США достаточно необходимого оборудования в арсеналах, прежде чем продавать его Европе.