Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту краснодарского Темрюка после атаки БПЛА. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м, к тушению привлечены 70 человек, задействовано 18 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, беспилотники повредили здания и сельхозтехнику в Щербиновском районе края.

- Послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение главы государства, это же его послание", - ответил Песков в интервью "Ведомостям" на вопрос о причинах такого решения.

- Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, сообщил Песков. По его словам, на встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и руководитель Центробанка. "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения", - уточнил представитель Кремля.

- Девять беспилотников сбито в ночь на четверг на подлете к Москве. Накануне сообщалось об уничтожении 16 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.

- Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 141 украинский БПЛА над Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и Азовским морем