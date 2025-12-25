Поиск

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в обращении "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) в Рождество призвал к мирному урегулированию международных конфликтов, сообщает Vatican News.

"Верный путь к миру - коллективная ответственность", - сказал понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Риме.

"Если каждый вместо того, чтобы обвинять других, признал бы для начала собственные ошибки, попросил прощения у Бога, поставил бы себя на место тех, кто страдает, и выразил бы солидарность с ними, то мир изменился бы", - добавил он.

Папа римский пожелал, чтобы стороны украинского конфликта "при поддержке международного сообщества нашли в себе мужество с уважением вести честный и прямой диалог".

Он призвал к "справедливости, миру и стабильности в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии".

Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая многих православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

В мире встретили Рождество по Григорианскому календарю

9
Вифлеем
Папа римский Рим Рождество Лев XIV Ватикан
