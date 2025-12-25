Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на месте строительства атомной подлодки со стратегическими управляемыми ракетами и призвал к дальнейшему укреплению "ядерного щита", сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын руководил на месте строительством атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. тонн со стратегическими управляемыми ракетами", - говорится в сообщении агентства.

ЦТАК отмечает, что Ким Чен Ын ознакомился "с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части".

Северокорейский лидер в ходе осмотра подчеркнул важность работы по построению стратегической ударной атомной подлодки для осуществления политики самообороны.

По словам Ким Чен Ына, "дальнейшее укрепление ядерного щита" - долг нынешнего поколения КНДР.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мы настойчиво построили ядерный щит, способный надежно защищать безопасность государства", - отмечает агентство.

Как заявил лидер КНДР, план Южной Кореи по разработке атомной подлодки совместно с США повлечет "нестабильность на Корейском полуострове".

"В связи с предстоящей негативной обстановкой безопасности дальнейшее ускорение модернизации ВМС КНДР и стремительного развития их ядерного вооружения является актуальной задачей и необходимым безальтернативным выбором", - приводит ЦТАК его слова.

"Мы будем продолжительно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, поступательно повышать темпы построения разнообразных надводных и подводных кораблей и увеличивать их масштаб, также непрерывно сочетать их с разными системами наступательных вооружений", - сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньяну необходимо "дать врагам четко понять, что, если они посмеют нарушить наш стратегический суверенитет и безопасность, им это дорого обойдется".