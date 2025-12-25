Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в этом году в общей сложности будет гореть около 19,75 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, сообщила компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.

Количество ламп снизится по итогам второго года подряд - с 21,79 млрд в прошлом году и рекордных 21,8 млрд ламп в 2023 году.

На праздничную иллюминацию в Германии в этом году пойдет 490,6 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению среднего города, который насчитывает около 145 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 194,5 млн евро.

В 2024 году данные показатели составляли соответственно 619 млн кВт.ч, 183 тыс. домохозяйств и 255,8 млн евро.

Об использовании в освещении исключительно или преимущественно светодиодов в этом году заявили 83% немцев по сравнению с 80% в прошлом году.

Более половины всех домохозяйств используют гирлянды ежедневно в течение рождественского сезона как внутри, так и снаружи помещений. В рабочие дни треть включают праздничное освещение на 3-4 часа, а четверть - на 5-6 часов. Лишь немногие оставляют их включенными менее чем на час в день.

О необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников, заявили 78% респондентов по сравнению с 77% годом ранее. Только каждый седьмой респондент посчитал праздничную иллюминацию ненужной и пустой тратой ресурсов (13%).

В опросе, который в пятнадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие свыше 2,06 тыс. человек не моложе 18 лет.

Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1,7 млн.