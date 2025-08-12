Что случилось этой ночью: вторник, 12 августа

Возможная поддержка Европой уступки территорий, контролируемых РФ, ожидания от встречи Путина и Трампа в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Европа поддержит уступку Украиной территорий, уже контролируемых РФ, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

- Дональд Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США. Она должна "помочь вернуть закон, порядок и общественную безопасность в Вашингтон, округ Колумбия, и ей будет позволено делать свою работу должным образом", пояснил американский президент.

- В Москве надеются, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс отношениям России и США. "Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановления авиасообщения)", - приводит слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова газета "Известия".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на вторник 25 украинских БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем.

- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла. Пепловый шлейф протянулся в сторону Берингова моря, на его пути населенные пункты отсутствуют.