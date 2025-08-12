Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 12 августа

Возможная поддержка Европой уступки территорий, контролируемых РФ, ожидания от встречи Путина и Трампа в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Европа поддержит уступку Украиной территорий, уже контролируемых РФ, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

- Дональд Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США. Она должна "помочь вернуть закон, порядок и общественную безопасность в Вашингтон, округ Колумбия, и ей будет позволено делать свою работу должным образом", пояснил американский президент.

- В Москве надеются, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс отношениям России и США. "Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановления авиасообщения)", - приводит слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова газета "Известия".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на вторник 25 украинских БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем.

- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла. Пепловый шлейф протянулся в сторону Берингова моря, на его пути населенные пункты отсутствуют.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });