Европа поддержит уступку Украиной территорий, уже контролируемых Россией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Украина может пойти на прекращение боевых действий и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой мирного плана, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники.

"Это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть, и передачу России фактического контроля над территориями (...) в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму", - говорится в публикации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

При этом Украина пойдет на уступки и на такое мирное урегулирование, "которое обеспечит надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и откроет путь к членству в НАТО", заявляют источники газеты.

Газета отмечает, что европейские столицы решили поддержать позицию Киева по любым "территориальным обменам" и попытаться убедить президента США Дональда Трампа в том, что существует "красная линия "Украина плюс Европа", которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем.

Смягчение переговорной позиции Киева стало результатом "напряженных дипломатических переговоров между Киевом и его союзниками в минувшие выходные", и связана с тем, что "Украина и Европа все больше обеспокоены тем, что господа Трамп и Путин могут договориться о прекращении затянувшейся войны через голову Зеленского".

По данным The Daily Telegraph, европейские чиновники считают, что "у Зеленского есть свобода действий в отношении растущего числа украинских избирателей, которые готовы уступить землю Москве в качестве цены за окончание войны".

Ожидается, что европейские лидеры проведут переговоры с Трампом в среду, чтобы изложить ему свои аргументы.

