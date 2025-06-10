Глава Пентагона ответил на критику переброски силовиков в Лос-Анджелес

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет выступил в Конгрессе с возражениями в адрес демократов, которые раскритиковали его в связи с решением о переброске подразделений Национальной гвардии и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, сообщает Bloomberg.

"Иммиграционная и таможенная служба имеют право безопасно проводить операции в любом штате и в любой юрисдикции, особенно после того, как при предыдущей администрации нашу границу пересекли 21 млн нелегальных мигрантов", - заявил глава Пентагона.

Он также высказал мнение, что при президенте США Дональде Трампе использование Национальной гвардии для защиты правопорядка внутри страны будет расширяться.

"Я думаю, что мы вступаем в новую фазу, когда Национальная гвардия и резервисты станут важнейшим компонентом обеспечения безопасности на родине", - сказал Хегсет.

Ранее Хегсет отказывался отвечать на вопросы законодателей о том, во сколько обойдется развертывание Национальной гвардии и морских пехотинцев для противодействия участникам акций протеста в Лос-Анджелесе против рейдов, направленных против нелегальных мигрантов. Однако после настойчивых вопросов члена Конгресса он обратился к ассистентке, которая озвучила сумму в $134 млн.

Законодательство США обычно запрещает использовать военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, для обеспечения правопорядка внутри страны. В выходные Трамп разрешил Хегсету задействовать вооруженные силы "по мере необходимости для усиления и поддержки защиты федеральных учреждений и имущества".

Действия администрации Трампа вызвали негативную реакцию со стороны местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что генпрокурор штата подал иск, в котором оспаривается легитимность действий Трампа.

В ответ Трамп назвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса "некомпетентными".

"Если бы я не отправлял военные подразделения в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда прекрасный и великий город сейчас сгорел бы дотла, как сгорели дотла 25 тысяч домов в Лос-Анджелесе по вине некомпетентных губернатора и мэра", - написал президент в Truth Social.