США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

Фото: Christian Torres/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали переброску на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов крупную военную группировку, следует из данных Северного командования американских вооруженных сил.

Ожидается, что на границу в ближайшее время прибудет не менее 10 тысяч американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров. Они в основном будут задействованы в строительстве фортификационных сооружений на границе и оказании помощи пограничной службе.

Ранее на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, до этого там уже был размещен контингент из 2,5 тысяч человек.

Администрация президента США Дональда Трампа на минувшей неделе начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.

Несколько тысяч нелегальных иммигрантов были депортированы в Мексику на минувшей неделе как по земле, так и по воздуху.

Правительство Колумбии согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми из страны мигрантами в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций в отношении Боготы.

"Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии", - заявила пресс-служба администрации Трампа.

В связи с этим подготовленные тарифы и санкции не будут введены, если только Колумбия не нарушит это соглашение.

Ранее Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Также он поручил ввести запрет на въезд и немедленное аннулирование виз в отношении колумбийских правительственных чиновников, ввести визовые санкции против всех членов правящей партии и членов семей членов правительства, усилить таможенный контроль и подготовить дальнейшие ограничительные меры.