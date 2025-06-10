Трамп пообещал вывести Нацгвардию из Калифорнии после нормализации обстановки

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Национальной гвардии США покинут Калифорнию после того, как ситуация в штате нормализуется, заявил журналистам президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Guardian.

"Это здравый смысл, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Когда опасности не будет, они уйдут".

"Была бы ужасная ситуация, если бы я их не отправил", - считает президент.

В выходные в связи с беспорядками во время протестов против мер иммиграционного контроля Трамп санкционировал развертывание подразделений Национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса.

По информации телеканала ABC, к вечеру 9 июня число военнослужащих Национальной гвардии, отправленных в Калифорнию, увеличилось с 300 до 1,7 тысячи человек.

В ночь 10 июня министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в районы беспорядков направили еще 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон.

Действия администрации Трампа вызвали негативную реакцию со стороны местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что генпрокурор штата подал иск, в котором оспаривается легитимность действий Трампа, касающихся размещения войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

В ответ президент Трамп назвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса "некомпетентными".

"Если бы я не отправлял военные подразделения в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда прекрасный и великий город сейчас сгорел бы дотла, как сгорели дотла 25 тысяч домов в Лос-Анджелесе по вине некомпетентных губернатора и мэра", - написал Трамп в соцсети Truth Social.