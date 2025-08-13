Дефицит бюджета США в июле вырос на 19%, за 10 месяцев финансового года - на 7%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июле составил $291,143 млрд, что на 19,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы выросли на 2,5% - до $338,492 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет $27,7 млрд, что практически в четыре раза выше прошлогоднего показателя ($7,1 млрд).

Расходы повысились на 9,7% - до $629,635 млрд, что является максимальным объемом для июля. В том числе процентные выплаты по госдолгу составили $91,9 млрд.

За десять месяцев 2025 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 7,4% в годовом выражении и почти достигло $1,629 трлн.

Объем поступлений вырос на 6,4% - до $4,347 трлн. Расходы повысились на 6,7% и составили $5,975 трлн. Оба показателя являются рекордными.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.