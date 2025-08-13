Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

CNN назвал место встречи Трампа и Путина, Минобороны РФ заявило о провокациях со стороны Киева, Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на Аляске, пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

- Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.

- Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в США в сентябре для участия в заседании Генассамблеи ООН и двусторонних переговорах с президентом Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

- Силы ПВО в течение ночи перехватили 46 украинских беспилотников над семью регионами РФ, а также акваторией Азовского моря.

- Ключевской вулкан на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Согласно прогнозу, пепловый шлейф может дойти до Петропавловска-Камчатского и Елизово.

- Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис установил новый рекорд мира. На соревнованиях в Будапеште он покорил высоту 6,29 м.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6952 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2344 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });