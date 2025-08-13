Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

CNN назвал место встречи Трампа и Путина, Минобороны РФ заявило о провокациях со стороны Киева, Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на Аляске, пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

- Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.

- Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в США в сентябре для участия в заседании Генассамблеи ООН и двусторонних переговорах с президентом Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

- Силы ПВО в течение ночи перехватили 46 украинских беспилотников над семью регионами РФ, а также акваторией Азовского моря.

- Ключевской вулкан на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Согласно прогнозу, пепловый шлейф может дойти до Петропавловска-Камчатского и Елизово.

- Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис установил новый рекорд мира. На соревнованиях в Будапеште он покорил высоту 6,29 м.