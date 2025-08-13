Ключевской вулкан на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке утром в среду выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы поднимают пепел на высоту до 6,5-7 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 140 км к юго-юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, согласно смоделированному прогнозу, пепловый шлейф с Ключевского может пройти над Петропавловском-Камчатским и Елизово.

KVERT отмечает, что извержение вулкана продолжается, но его активность снизилась.

Ранее установленный для Ключевского "красный", наивысший код авиационной опасности, KVERT сменила на "оранжевый".

Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.