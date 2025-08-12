Поиск

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации для срыва переговоров РФ-США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.

"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - говорится в сообщении ведомства.

"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что в результате провокации Киева вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы России, "чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине".

"Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", - говорится в заявлении министерства.

Минобороны РФ Украина США
