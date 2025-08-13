Поиск

Премьер Индии планирует встретиться с Трампом в США в сентябре

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в США в сентябре для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Indian Express со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, официальной причиной визита в США является участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но "ключевой целью будет встреча с президентом США, решение торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам".

Согласно источникам, визит Моди в США запланирован на последнюю неделю сентября.

Подготовка к нему уже ведется - процесс аккредитации и организация самой поездки должны быть завершены уже в августе.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 50 -процентные пошлины на индийские товары из-за покупки Дели российской нефти.

