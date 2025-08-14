Путин перед саммитом на Аляске провел совещание с членами высшего руководства РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к российско-американской встрече на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России, а также с представителями правительства и администрации президента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин 15 августа встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сказал Песков.



