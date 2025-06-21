Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что 14 человек помилованы по просьбе Трампа

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила в субботу пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Ее цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов", - сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что "это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи".

Ранее стало известно, что 14 человек были помилованы после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.