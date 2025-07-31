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Лукашенко с возвращением Трампа в Белый дом увидел шанс улучшить отношения с США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений между Вашингтоном и Минском. Как передает "БелТА", он сказал это на совещании с руководителями белорусских дипмиссий.

"Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Безо всякого заискивания с нашей стороны", - отметил Лукашенко.

"Возвращение Трампа (на пост президента США - ИФ) открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отметил, что "наша задача - воспользоваться этим шансом, но твёрдо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе".

Александр Лукашенко США Белоруссия Дональд Трамп
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