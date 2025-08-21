Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины. "Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

- Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с европейскими представителями гарантии безопасности для Украины. Возможные переговоры позволят определить позицию перед потенциальной встречей президентов России и Украины, заявил The New York Times неназванный представитель американской администрации.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ над регионами РФ.

- В Воронежской области приостанавливалось движение пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА в районе станций Журавка и Райновская.

- Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сокращает штат ведомства примерно на 40%. Габбард заявила, что оно "стало раздутым и неэффективным, а в разведывательном сообществе изобилует злоупотребление властью". Ожидается, что сокращения позволят ежегодно экономить около $700 млн.

