Движение поездов возобновлено в Воронежской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области запустили движение поездов, приостановленное из-за падения обломков беспилотника, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Все поезда, задержанные сегодня из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.