Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ночь на четверг над российскими регионами перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что 21 БПЛА нейтрализован над Ростовской областью, 7 - над Воронежской областью, 5 - над Белгородской областью, 4 - над Республикой Крым, по 3 - над Брянской и Калужской областями, по 2 - над Орловской областью и Черным морем, по одному - над Курской и Тульской областями.

