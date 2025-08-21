Рубио обсудит с европейскими представителями гарантии безопасности для Украины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента по безопасности, как ожидается, проведет в четверг переговоры с европейскими представителями по выработке предлагаемых гарантий безопасности для Украины, сообщает The New York Times.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США назвал "деликатными дипломатическими переговорами" предстоящие, возможно, переговоры Рубио с коллегами из Украины и других европейских стран-союзников, говорится в публикации.

Представитель администрации заявил, что переговоры позволят определить, как могут выглядеть гарантии безопасности перед потенциальной встречей между президентами России и Украины.

Это потребует от Рубио сбалансировать заявления президента Дональда Трампа о том, что американские войска не будут размещаться на Украине, с необходимостью заверить президента Украины Владимира Зеленского в том, что у его страны будет поддержка.

Рубио также придется убедить европейцев в том, что Трамп "будет придерживаться своих обязательств помогать им защищать Украину, не делая этого под знаменем НАТО".

Издание отмечает, что это могло бы включать обещание о предоставлении американской помощи в области разведки, наблюдения и рекогносцировки для поддержки их миссий на Украине и военно-морских сил для предотвращения перехода под контроль России Черного моря, включая доступ к Дунаю.

Между тем, пишет газета, можно было бы рассмотреть вопрос о том, как обеспечить, чтобы любые гарантии безопасности были юридически обязательными, в том числе о том, потребуется ли для них одобрение Конгресса.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News: "Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент ясно дал понять, что им придется активизировать свои усилия".