Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты считают, что главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не они, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент (Дональд Трамп - ИФ) ясно дал понять, что им придется активизировать свои усилия", - подчеркнул он в эфире Fox News.

Вице-президент отметил, что США "пока не выяснят, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", не намерены брать на себя какие-либо обязательства в этом вопросе, но открыты для диалога.

Вэнс сообщил, что по вопросам безопасности работают с европейцами и украинцами, но пока они еще не решены.

Между тем, издание Politico, ссылаясь на многочисленные источники, пишет, что союзники по НАТО все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира, говорится в публикации.

"Становится очевидным, что Европа будет отвечать за это, США не полностью привержены чему-либо", - заявил представитель Североатлантического альянса.

Так, издание сообщило, что помощник министра обороны США Элбридж Колби сообщил группе союзников, что Вашингтон планирует играть минимальную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.

"Это является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя поддержания прочного мира на Украине", - отмечает газета.

По словам источников, главы оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии "потребовали от американской стороны раскрыть информацию о том, какие войска и авиационные средства она предоставит Украине, чтобы помочь ей в поддержании мирного соглашения с Россией".

