Директор Национальной разведки США сокращает штат ведомства примерно на 40%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На 40% планируется сократить штат Национальной разведки США в соответствии с указанием директора ведомства Тулси Габбард, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его офис.

В информационном бюллетене Управления национальной разведки (ODNI) Габбард заявила, что оно "стало раздутой и неэффективной структурой, а в разведывательном сообществе изобилует злоупотребление властью".

Под сокращение попадают Национальный центр по борьбе с распространением и биологической безопасности, который занимается мониторингом оружия массового уничтожения; Центр вредоносного иностранного влияния, который описывает свою миссию как "смягчение угроз демократии"; Центр интеграции информации о киберугрозах, который занимается кибербезопасностью, и ряд других.

Ожидается, что сокращения позволят ежегодно экономить около $700 млн.

Телеканал напоминает, что Габбард была утверждена в качестве лидера ODNI в феврале текущего года. С тех она выступает против политизации разведданными, вызывая сопротивление со стороны демократов.

В публикации говорится, что Габбард "разожгла политические баталии по поводу вмешательства России в выборы 2016 года", опубликовав документы, которые ставят под сомнение выводы правительства о том, что Москва пыталась усилить предвыборную кампанию президента Дональда Трампа.

"В прошлом месяце она рассекретила документы, датированные 2016 годом, и обвинила чиновников администрации бывшего тогда президентом Барака Обамы в участии в "государственном перевороте", направленном против Трампа", - отмечает CBS News.

