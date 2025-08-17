Поиск

Часть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задач

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Некоторые из служащих Нацгвардии, которых направили для поддержания порядка в Вашингтон, будут иметь при себе оружие, сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Часть солдат Нацгвардии, отправленных в Вашингтон, округ Колумбия, будут носить огнестрельное оружие для выполнения миссий в городе, заявили NBC два американских чиновника. Один источник уточнил, что не все войска будут вооружены", - информирует телеканал.

NBC отмечает, что выдача оружия нацгвардейцам является изменением порядка несения ими службы с того момента, когда их начали размещать в столице США на этой неделе.

В свою очередь представитель объединенной оперативной группы нацгвардейцев майор Мелисса Хайнц отметила, что служащие могут иметь при себе оружие. "Задача их присутствия - поддержка гражданских властей и обеспечение безопасности общества, которому они служат", - сказала она.

В миреРяд штатов направляет нацгвардию в Вашингтон для поддержания порядкаЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что уровень преступности в американской столице - один из самых высоких в мире. По его указанию для наведения порядка и поддержания законности привлекаются силы Национальной гвардии, а столичная полиция перешла под контроль федерального правительства. В столицу начали переброску 800 нацгвардейцев.

Позднее стало известно, что губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер отправляет 200 бойцов Нацгвардии в Вашингтон. Об отправке 300-400 нацгвардейцев объявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси, губернатор штата Огайо Майк Девайн отправил 150 нацгвардейцев.

По данным NBC, на улицах столицы замечено повышенное присутствие представителей правоохранительных органов; служащие федеральных ведомств и местная полиция развернули блокпосты в ряде городских районов. Значительное число военных и сотрудников служб безопасности появилось у Национальной аллеи и станции метро "Юнион-Стейшн", около которой располагаются исторические районы Вашингтона.

США Вашингтон Дональд Трамп Нацгвардия
