Национальная гвардия в Вашингтоне будет вооружена

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Подразделения национальной гвардии США, направленные в Вашингтон, получат право на ношение и применение оружия. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

"Подразделения объединенной оперативной группы быстрого реагирования в соответствии с их функциями и подготовкой вскоре выйдут на боевое дежурство со служебным оружием", - заявили собеседники агентства.

NBC News 17 августа сообщал со ссылкой на источники, что некоторые из служащих Нацгвардии, которых направили для поддержания порядка в Вашингтон, будут иметь при себе оружие.

"Часть служащих Нацгвардии, отправленных в Вашингтон будут носить огнестрельное оружие для выполнения миссий в городе, заявили NBC два американских чиновника. Один источник уточнил, что не все служащие будут вооружены", - сообщает телеканал.

В свою очередь представитель объединенной оперативной группы нацгвардейцев майор Мелисса Хайнц отметила, что служащие могут иметь при себе оружие. "Задача их присутствия – поддержка гражданских властей и обеспечение безопасности общества, которому они служат", - сказала она.

Будут ли теперь вооружены все без исключения нацгвардейцы, направленные в американскую столицу, источники Bloomberg не уточнили.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно вырос уровень преступности.

