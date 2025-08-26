Поиск

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз окажет еще большее давление на Россию, если встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского скоро не состоится.

"Президент Зеленский на прошлой неделе в Вашингтоне ясно дал понять, что готов в ближайшее время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, теперь дело за Москвой. Если президенту Путину важно остановить гибель людей, он примет предложение", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Если Россия не сделает этот шаг, тогда на нее необходимо будет оказать еще большее давление. На этот случай мы, Евросоюз, разрабатываем новые санкции. Американский президент также не исключает со своей стороны штрафные меры", - заявил канцлер.

Мерц сказал, что обсудил с Карни два основных вопроса: как мог бы выглядеть саммит при участии Зеленского и какие гарантии безопасности для Киева требуются, чтобы саммит "привел к прорыву, то есть как минимум к длительному и устойчивому прекращению огня".

"Если встреча Путина и Зеленского, о которой Путин и Трамп договорились на саммите, не пройдет, мяч снова будет на нашей стороне - я имею в виду на стороне европейцев и американцев. В таком случае, мы возобновим консультации. Трамп также предлагал в качестве варианта трехстороннюю встречу", - ответил Мерц на вопрос журналиста о том, какие меры примет Германия, если встреча так и не состоится.

Ранее Трамп заявлял несколько раз, что через одну-две недели станет понятнее, имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине.

"Мы сначала увидим, состоится ли у них (президентов России и Украины) встреча или нет. На это будет интересно посмотреть. Если они не встретятся - то почему? Я уже сказал, что им нужно встретиться. Через две недели я пойму, что делать дальше", - сказал Трамп 22 августа.

