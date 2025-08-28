Поиск

Берлин допустил политические последствия расследования подрыва "Северных потоков"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможность принятия политических мер по результатам расследования обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Если результаты будут налицо, то я смогу их оценить и при необходимости сделать из этого политические выводы", - заявил он на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цакхной.

Ранее прокуратура ФРГ сообщила, что в Италии задержан гражданин Украины по подозрению подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Гражданин Украины Сергей К. задержан в провинции Римини, Италия, сотрудниками корпуса карабинеров в тесном сотрудничестве с отделом по международному полицейскому сотрудничеству Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ", - сообщила прокуратура.

После экстрадиции задержанный предстанет перед Федеральным верховным судом Германиии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В России по факту возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

"Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" - части магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

