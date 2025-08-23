Поиск

РФ запросила срочное заседание СБ ООН по "Северным потокам"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с задержанием в Италии подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток", сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Дмитрий Полянский.

"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности", - написал дипломат в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Он добавил, что Панамское председательство СБ назначило заседание на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск) 26 августа.

Ранее Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

