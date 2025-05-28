Поиск

Фридрих Мерц обещал не допустить запуска "Северного потока 2"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии готовы принимать меры, чтобы не допустить старта работы газопровода "Северный поток 2", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы сделаем все возможное, чтобы "Северный поток 2" никогда не начал работать", - приводит в среду его слова агентство Bloomberg.

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Мерц добивается санкций ЕС против "Северных потоков" с целью помешать дискуссиям в ФРГ о выгодах их перезапуска.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.

Nord Stream 2 AG Северный поток 2 Фридрих Мерц Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Канцлер ФРГ пообещал финансировать производство дальнобойных ракет на Украине

Швейцария разрешила продажу в Германию 71 танка Leopard 1 без права передачи их Украине

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Компании из ОАЭ предложили купить российские активы UniCredit с дисконтом

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа

Лукашенко поручил вырастить достаточно картофеля и для Белоруссии, и для России

Лавров сообщил, что дату нового раунда переговоров с Украиной вскоре объявят

Лавров сообщил, что дату нового раунда переговоров с Украиной вскоре объявят

Белоусов заявил, что Киев игнорировал готовность РФ к урегулированию конфликта

Путин убежден, что новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой

Путин убежден, что новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой

Минобороны Белоруссии перенесет учения "Запад-2025" дальше от западных границ

Минобороны Белоруссии перенесет учения "Запад-2025" дальше от западных границ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });