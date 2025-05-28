Фридрих Мерц обещал не допустить запуска "Северного потока 2"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии готовы принимать меры, чтобы не допустить старта работы газопровода "Северный поток 2", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы сделаем все возможное, чтобы "Северный поток 2" никогда не начал работать", - приводит в среду его слова агентство Bloomberg.

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Мерц добивается санкций ЕС против "Северных потоков" с целью помешать дискуссиям в ФРГ о выгодах их перезапуска.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.