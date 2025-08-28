Поиск

"Евротройка" намерена запустить механизм восстановления санкций против Ирана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Франция, Германия и Великобритания намерены уже в четверг задействовать механизм восстановления санкций СБ ООН против Тегерана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года, передает в четверг портал Axios.

"Лидеры "Евротройки" считают, что Иран годами явно нарушает свои обязательства по ядерной сделке 2015 года и не принимает никаких конкретных шагов для исправления ситуации", - пояснил Axios причины решения о запуске механизма европейский дипломат.

Он добавил, что "запуск механизма не будет означать конец дипломатии, страны "Евротройки" остаются открыты к взаимодействию с Ираном в течение нескольких недель до вступления в силу санкций ООН".

Сам процесс активирования механизма займет 30 дней, и европейцы, отмечает портал, хотят завершить его до того, как Россия начнет свое председательство в Совбезе ООН в октябре.

Ранее "Евротройка" предупреждала о готовности запустить механизм "быстрого реагирования" к концу августа, если Тегерану не удастся достичь дипломатического решения по своей ядерной программе.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил ранее, что если механизм будет задействован, то Иран прекратит взаимодействие с МАГАТЭ.

Механизм "быстрого реагирования", предусмотренный резолюцией СБ ООН, одобрившей СВПД, и снимающей антииранские санкции, позволяет любой стороне соглашения подать жалобу, обвинив Иран в несоблюдении его положений.

