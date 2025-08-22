Переговоры Ирана с "евротройкой" запланированы на 26 августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Переговоры иранских дипломатов с представителями "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) по вопросу ядерной программы Ирана запланированы на следующий вторник, 26 августа, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

"Переговоры Ирана с тремя европейскими странами и ЕС продолжатся в следующий вторник на уровне заместителей министров иностранных дел", - цитирует канал заявление иранского МИД, опубликованное после телефонного разговора министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с европейскими дипломатами.

В понедельник представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи раскритиковал европейские страны, отметив, что они играют "деструктивную роль" в иранском ядерном вопросе. Он добавил, что представители "евротройки" не выполнили свои обязательства в рамках иранского ядерного соглашения и не осудили удары США и Израиля по Ирану.

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили ООН, что готовы восстановить санкции в отношении Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца лета.

Второй раунд переговоров Ирана и "евротройки" на уровне заместителей министров иностранных дел прошел в конце июля в Стамбуле. На переговорах делегация Ирана настаивала на прекращении санкций и сохранении права на обогащение урана.

Срок действия санкций истекает в октябре, но европейцы, как ожидается, поднимут вопрос о возможности продления этого срока.

Они хотят добиться того, чтобы Тегеран предпринял шаги для возобновления работы инспекторов МАГАТЭ на иранских ядерных объектах и, возможно, перевез запасы высокообогащенного урана в другую страну.

Ранее Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после атак Израиля и США на его ядерные объекты в июне. Тегеран раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отказ осудить эти атаки, предположив, что у него были политические мотивы.