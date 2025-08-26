Поиск

Иранская делегация обсудила ядерную проблему с Евротройкой и ЕС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представители Ирана и Франции, Германии, Великобритании и ЕС провели встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы, сообщил во вторник заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"Заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и я провели очередную встречу с политическими директорами трех европейских стран и ЕС в Женеве. Обе стороны изложили свои взгляды на резолюцию 2231", - написал он в социальной сети X.

Гарибабади отметил, что Иран все еще привержен взаимовыгодным дипломатическим решениям и призвал Евротройку и СБ ООН "сделать правильный выбор" и дать дипломатии время.

Первая встреча Евротройки и Ирана для обсуждения иранской ядерной программы прошла 25 июля.

Резолюцией 2231 СБ ООН в 2015 году одобрил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по СВПД, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

