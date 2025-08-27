Раунд переговоров Ирана и "евротройки" завершился без значимого результата

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На завершившемся в Женеве очередном раунде переговоров Ирана и "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) по вопросам применения механизма "быстрого реагирования" в отношении иранской ядерной программы не удалось достичь ощутимого результата, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Иран действительно дал несколько обещаний, но в них не хватало деталей и содержания", - пишет газета.

"Евротройка" предупредила, что готова запустить механизм реагирования к концу августа, если Тегерану не удастся достичь дипломатического решения по своей спорной ядерной программе, говорится в сообщениях СМИ.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран предупредил о последствиях такого шага.

"В Женеве мы объяснили европейцам, что по юридическим причинам они не имеют права использовать механизм "немедленного реагирования", и, если такое произойдет, это будет иметь последствия для них", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "было решено в ближайшие дни продолжить контакты между Ираном и европейской стороной".

Механизм "быстрого реагирования", предусмотренный резолюцией Совета Безопасности ООН, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и снимающей антииранские санкции, позволяет любой стороне соглашения подать жалобу, обвинив Иран в несоблюдении его положений.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.