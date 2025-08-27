Поиск

Раунд переговоров Ирана и "евротройки" завершился без значимого результата

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На завершившемся в Женеве очередном раунде переговоров Ирана и "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) по вопросам применения механизма "быстрого реагирования" в отношении иранской ядерной программы не удалось достичь ощутимого результата, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Иран действительно дал несколько обещаний, но в них не хватало деталей и содержания", - пишет газета.

"Евротройка" предупредила, что готова запустить механизм реагирования к концу августа, если Тегерану не удастся достичь дипломатического решения по своей спорной ядерной программе, говорится в сообщениях СМИ.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран предупредил о последствиях такого шага.

"В Женеве мы объяснили европейцам, что по юридическим причинам они не имеют права использовать механизм "немедленного реагирования", и, если такое произойдет, это будет иметь последствия для них", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "было решено в ближайшие дни продолжить контакты между Ираном и европейской стороной".

Механизм "быстрого реагирования", предусмотренный резолюцией Совета Безопасности ООН, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и снимающей антииранские санкции, позволяет любой стороне соглашения подать жалобу, обвинив Иран в несоблюдении его положений.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

Иран ядерная программа Франция Германия Великобритания переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с РФ

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });