Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием, такое отношение отражает всю глубину стратегического партнерства Москвы и Пекина.

- США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, Вашингтон рассмартивает среди прочего санкционное давление на Москву на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании.

- Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Неразорвавшийся снаряд обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, на верхних этажах произошел пожар, идет эвакуация 320 жителей. Минобороны РФ сообщило о нейтрализации над Ростовской областью за ночь 12 беспилотников ВСУ.

- Лидер чешского движения АНО, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попал в больницу после нападения на предвыборном митинге. По данным Чешского телевидения, Бабиша ударили в спину костылем. Представитель АНО Мартин Водичка сообщил, что экс-премьера ударили по голове металлическим предметом.

- "Ливерпуль" приобрел нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Английской премьер-лиги 145 млн евро.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

В Йемене похоронили убитых при израильской атаке премьер-министра хуситов и других чиновников

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });