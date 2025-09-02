Что случилось этой ночью: вторник, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием, такое отношение отражает всю глубину стратегического партнерства Москвы и Пекина.

- США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, Вашингтон рассмартивает среди прочего санкционное давление на Москву на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании.

- Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Неразорвавшийся снаряд обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, на верхних этажах произошел пожар, идет эвакуация 320 жителей. Минобороны РФ сообщило о нейтрализации над Ростовской областью за ночь 12 беспилотников ВСУ.

- Лидер чешского движения АНО, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попал в больницу после нападения на предвыборном митинге. По данным Чешского телевидения, Бабиша ударили в спину костылем. Представитель АНО Мартин Водичка сообщил, что экс-премьера ударили по голове металлическим предметом.

- "Ливерпуль" приобрел нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Английской премьер-лиги 145 млн евро.