Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер чешского движения АНО, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш на предвыборном митинге в населенном пункте Фридек-Мистек получил удар костылем по спине, сообщает в понедельник Чешское телевидение.

По его данным, "человек, личность которого неизвестна, напал на Бабиша с костылем и ударил его в спину". Информацию подтвердил депутат парламента Чехии Алеш Юхелка, который сопровождал Бабиша на этом мероприятии.

Другой представитель АНО Мартин Водичка сообщил, что Бабиша ударили по голове металлическим предметом.

Напавшего задержали полицейские.

После нападения экс-премьера направили в местную больницу. "Он находится в больнице, надеюсь, с ним все будет в порядке", - сказал Юхелка.

В Чехии в настоящее время идет кампания в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3-4 октября.

Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах.