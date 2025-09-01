США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа уже на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию.

"Рассматриваем все возможные варианты. На этой неделе изучим их особенно пристально", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать санкционное давление на Россию, поскольку с момента встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске конфликт на Украине все еще продолжается.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа в городе Анкоридж на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры.

Позже Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.