В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российско-китайские переговоры на высшем уровне начались в Пекине в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Путин прибыл в Китай в минувшее воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел целую серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая продолжится и в столице.

В Пекине у президента России проходит официальный визит, его сопровождает внушительная делегация: вице-премьеры, более десяти министров, а также главы ряда федеральных служб и госкорпораций, несколько представителей крупного бизнеса. Также в состав российской делегации входит председатель ЦБ РФ, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, главы "Роскосмоса" и "Росатома", глава Сбербанка, руководитель РФПИ, глава ВТБ, главы "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Роснефти".

Кроме того, в Китае будут присутствовать главы Российского экспортного центра - Вероника Никишина, "Ростеха" - Сергей Чемезов, "ВЭБ.РФ" - Игорь Шувалов, глава ПСБ Петр Фрадков, предприниматели Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска.

В рамках российско-китайских переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов, состоится и подписание документов.

После переговоров в расширенном составе, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрии Ушаков, "состоится очень важная беседа президента России с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе - в формате "один + четыре".

Со стороны России в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее Ушаков, говоря о повестке общения Путина и Си Цзиньпина, заметил, что не обойдется и без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами, президент России обещал китайскому коллеге подробно проинформировать его о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, и о других контактах с американцами.

Эту тему лидеры уже обсуждали за время нахождения Путина в Китае. В первый день пребывания российского президента в Тяньцзине - 31 августа - на приеме в честь гостей, участвующих в саммите ШОС, Путин и Си Цзиньпин много общались, в том числе обсуждали и российско-американские контакты.

