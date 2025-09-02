Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Идет эвакуация 320 жителей многоэтажного дома, где произошел пожар

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области отражена атака беспилотников, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок (...) серьезного вреда здоровью никто из них не получил", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром во вторник.

Неразорвавшийся снаряд обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, на верхних этажах которого произошел пожар. Проводится эвакуация 320 жителей, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки произошел пожар на верхних этажах двух домов.



