Поиск

Президент РФ заявил о стратегическом характере партнерства Москвы и Пекина

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием, такое отношение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.

"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации", - сказал Путин, обращаясь к своему визави председателю КНР Си Цзиньпину.

Он подчеркнул, что такое отношение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. "Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - заметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в России очень хорошо помнят взаимодействие с Китаем и в 30-е годы, и в 1945-м году. "Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху. Если мы будем всегда вместе тогда, мы остаемся вместе и сейчас", - сказал президент РФ.

Он поблагодарил за приглашение и выразил уверенность, что двусторонние консультации по текущим вопросам, по перспективным планам пройдут на самом высоком уровне.

Россия Владимир Путин Китай стратегическое партнерство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Верхние этажи двух домов загорелись в Ростове-на-дону после атаки ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });