Евросоюз с 12 октября вводит усиленный контроль над внешними границами

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз вводит с 12 октября общеевропейскую систему пересечения границы, сообщает в пятницу портал телерадиокомпании Финляндии Yle.

"Европа ужесточает контроль на границах: в аэропортах начинается масштабный проект по снятию отпечатков пальцев и записи изображений лиц", - пишет Yle.

По данным портала, система направлена в первую очередь на выявление людей с поддельными паспортами, а также тех, кто превысил определенный видом на жительство срок пребывание в странах ЕС.

Новая система европейского пограничного контроля EES (Entry/Exit System) разрабатывалась более десяти лет, ее внедрение неоднократно откладывалось из-за технических проблем.

"Теперь названа конкретная дата начала: по данным комиссии, это будет 12 октября", - отмечает портал.

Отпечатки пальцев, изображения лиц и данные о пересечении границы граждан третьих стран будут сохранятся в общеевропейском реестре при первом въезде в Шенгенскую зону. Далее человек, прибывающий в Европу, сможет пресечь границу через автомат пограничного контроля, не встречаясь с паспортным инспектором. Проставление штампов в паспортах будет полностью отменено.

Установлен шестимесячный переходный период, в течение которого нынешний пограничный контроль будет вестись параллельно с новой системой. Первоначально новая система, способная обрабатывать 200-300 млн пересечений границы в год, будет внедрена на нескольких пунктах пропуска через границу.

По информации портала, данные реестра будут доступны иммиграционным властям, полиции, Службе безопасности и разведки Финляндии, а также Силам обороны.

Введение новой системы обосновано стремлением укрепить внутреннюю безопасность ЕС и предотвратить "нерегулярную иммиграцию", пишет Yle.

ЕС Европа Финляндия
