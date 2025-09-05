Поиск

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индия, видимо, отошли в сферу влияния Китая, предположил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что мы потеряли Россию и Индию: они оказались у более мрачного Китая. Пусть у них будет успешное и продолжительное совместное будущее", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп под публикацией разместил фотографию, на которой изображены вместе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее на этой неделе Трамп уже высказывался об отношениях РФ и КНР, когда в Пекине состоялись мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

"Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что увидели иронию в словах американского президента.

"Он (Трамп - ИФ) опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отношения США с Индией также испортились в связи с торговой политикой. 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

